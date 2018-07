Pratos ou toalhas de mesa coloridos podem ajudar no regime

Não é ‘papo’ de nutricionista, não senhor: pratos menores ajudam na dieta. A novidade agora é que pesquisadores da Cornell University e do Instituto de Tecnologia da Geórgia demonstraram que, além do tamanho, a cor do recipiente também pode influenciar na quantidade de comida que uma pessoa ingere. Um artigo sobre o estudo foi publicado no periódico científico especializado ‘Journal of Consumer Research’.

De acordo com os cientistas, usar recipientes maiores pode levar uma pessoa a comer até 31 por cento a mais do que faria normalmente. O pior é que os pratos estão até 23 por cento maiores do que eram em 1900. E a ingestão de 50 calorias a mais pode resultar em um ganho de peso de mais de 2 quilos em um ano.

A equipe realizou experimentos com 225 estudantes, confirmando a expectativa de que pratos maiores de sopa fazem as pessoas comerem mais. Depois, os pesquisadores ofereceram alimentos coloridos em pratos brancos ou vermelhos. Eles observaram que quando o contraste entre a comida e o recipiente era maior, a quantidade servida diminuía em até 21 por cento. O mesmo ocorreu com a utilização de toalhas de mesa coloridas, reduzindo o volume em 10 por cento.