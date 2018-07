Processo permite visualizar a energia passando em polímero condutor

Polímeros condutores são materiais de plástico com uma elevada condutividade elétrica e que prometem revolucionar uma vasta gama de produtos, incluindo as telas de televisão, baterias solares e detectores biomédicos. Uma equipe de pesquisadores da Universidade McGill, Canadá, descobriu como visualizar e explorar o processo de transporte de energia ao longo de uma molécula de polímeros condutores ao mesmo tempo, um passo decisivo para a transferência de novos aplicativos.

“Sem dúvida podemos facilmente estudar o transporte de energia em um cabo da espessura de um fio de cabelo humano, mas imagine o que é estudar esse processo em uma única molécula de polímero, onde a espessura corresponde a um milionésimo disso!”, disse o professor Gonzalo Cosa, pesquisador sênior do departamento de química.

Trabalhando em colaboração com a professora Isabelle Rouiller, do Departamento de anatomia e biologia celular, a equipe tem usado microscópios ópticos e eletrônicos de ponta e pode capturar as moléculas de polímero dentro de bolsas minúsculas de uma célula do corpo humano. Os pesquisadores observaram sua capacidade para transportar a energia em diferentes conformações.

“Esta pesquisa é pioneira porque podemos olhar o transporte de energia em moléculas individuais de polímero em vez de medições de uma coleção composta de bilhões destas moléculas”. “Isso se compara a observar as características de uma pessoa ao invés de depender dos dados de censo da população de todo o mundo”, explicou o Cosa.

Segundo Cosa, “polímeros condutores são longas moléculas orgânicas chamadas nanofios. Os componentes localizados na cadeia principal trocam com êxito a energia entre eles quando o polímero é enrolado sobre ele mesmo, mas o processo é abrandado quando a cadeia principal do polímero é estendida. Uma melhor compreensão do funcionamento deste processo permitirá desenvolver uma variedade de tecnologias”.

Os estudos são essenciais para as aplicações da vida cotidiana, como em aparelhos de detecção e de diferenciação de células, de agentes patogênicos e de toxinas. Eles também podem contribuir no futuro para criar materiais de antenas coletoras híbridas orgânicas e não orgânicas para baterias solares.

