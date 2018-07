Puro refresco: água em temperatura ambiente já contém cristais de gelo

A vida existe graças à presença abundante de água em nosso planeta. Mas o que é especial sobre a água comparada a outros líquidos? Uma equipe internacional formada por físico químicos realizou um estudo da água ao nível atômico e descobriu que o precioso líquido não é homogêneo. O artigo do estudo sob o título “Structural Inhomogeneity of Water by Complex Network Analysis” foi publicado no Journal of Physical Chemistry recentemente.

O estudo mostra que a água é composta por um grande número de estruturas que coexistem, incluindo aquelas parecidas com cristais de gelo, mesmo à temperatura ambiente. Esse cenário é radicalmente diferente em relação aos outros líquidos que se apresentam mais homogêneos em todas as escalas de tamanho. Esta observação pode ser um elemento-chave para desvendar a conexão oculta entre a água e vida.

A colaboração conjunta entre Francesco Rao, Junior Fellow da Faculdade FRIAS e a Universidade de Zurique permitiu o desenvolvimento de um novo quadro teórico baseado em redes complexas e simulações moleculares. Originalmente desenvolvido para compreender a estrutura de rede mundial da Web e interações sociais, as redes complexas agora levaram à descoberta da estrutura inomogênea, ou anisotrópica da água. Isto quer dizer que podemos encontrar na água moléculas estruturadas de formas diferentes, ou seja, estruturas de cristais de gelo misturadas às estruturas de água líquida coexistindo em temperatura ambiente.