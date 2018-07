Glicose baixa em diabéticos pode não diminuir riscos de ataque cardíaco

Pesquisadores da UC Irvine Health Policy Research Institute afirmam: o controle da glicose no sangue em portadores de diabetes 2 com outros problemas de saúde como doenças cardíacas e hipertensão não é capaz de diminuir os riscos de ataque cardíaco ou de um acidente vascular cerebral. No entanto, o controle da glicose em pacientes com problemas de saúde coexistentes moderados pode reduzir problemas cardiovasculares mais sérios.

O estudo sugere que médicos devem determinar objetivos do tratamento médico mediante a compreensão de outros fatores do paciente. Análises de outras pesquisas mostram que diminuir drasticamente os níveis de glicose no sangue rapidamente pode afetar e até levar alguns diabéticos à morte.

