Parar de fumar aumenta fator de risco para diabetes 2 nos primeiros anos

O hábito de fumar é um fator de risco para diabéticos do tipo 2, mas o que não se sabia até hoje é que parar de fumar aumenta o risco de desenvolvê-la a curto prazo. É o que indica pesquisa realizada pela Universidade John Hopkins de Medicina. Pessoas que cortam o cigarro normalmente ganham peso e, consequentemente, as chances de adquirir a doença aumentam.



A diabetes tipo 2 é um distúrbio que interfere na habilidade que o corpo tem de utilizar o açúcar apropriadamente, regular e utilizar adequadamente a insulina produzida pelo pâncreas para baixar o nível de açúcar no sangue durante e após as refeições. O pâncreas produz a quantidade certa de insulina, mas o corpo não pode usá-la normalmente. O resultado é excesso de níveis de açúcar no sangue, que ao longo do tempo, pode levar à cegueira, insuficiência renal, danos nos nervos e doenças cardíacas. Pessoas com sobrepeso e aquelas com história familiar da doença tem mais chances de desenvolvê-la, assim como os fumantes, embora a relação causal ainda não seja clara. Para a pesquisa, a equipe liderada pela professora Hsin-Chieh “Jessica” Yeah monitorou 10.892 adultos de meia idade que ainda não tinham diabetes no período de 1987 a 1989. Os pacientes foram acompanhados por até 17 anos e vários dados como os de estado de diabetes, glicemia e peso foram coletados em intervalos regulares.

Em média, durante os primeiros três anos do estudo, desistentes do tabaco ganharam cerca de 8,4 quilos. Das pessoas que pararam de fumar, 70 por cento tiveram o fator de risco de desenvolver diabetes tipo 2 aumentado nos primeiros seis anos sem tabaco, em comparação com aqueles que nunca fumaram.

O risco foi maior nos primeiros três anos de abstinência do cigarro e voltou ao fator de risco normal de não fumante depois de dez anos. Entre aqueles que continuaram fumando durante esse período, o risco foi menor, mas a chance de desenvolver diabetes era ainda 30% mais elevada em comparação com aqueles que nunca fumaram.

A recomendação de Yeh e de seus colegas é de que as pessoas parem de fumar, mas prestem atenção ao próprio organismo. Mudança no estilo de vida, gerenciamento agressivo do peso, uso de terapia de reposição de nicotina e exame mais frequente da glicemia são maneiras eficientes de evitar uma segunda dor de cabeça.

Veja também:

– De olhos bem abertos: esteroides contra retinopatia diabética

– Glicose baixa em diabéticos pode não diminuir chances de ataque cardíaco