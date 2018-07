Fibra de bananeira pode tratar pacientes com a doença de Crohn

Pesquisadores da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, afirmam que fibras de bananeira podem tratar a doença de Crohn, uma inflamação intestinal crônica que causa dor, sangramento e diarreia. Um produto com base nesta fruta está sendo desenvolvido em conjunto com a empresa de biotecnologia Provexis.

Anteriormente, pesquisadores demonstraram que pessoas com a doença de Crohn têm níveis mais altos de um tipo de E.coli adesiva e capacidade menor de combater as bactérias que invadem o intestino. A equipe então quis saber se a alimentação poderia influenciar as infecções.

As E.coli adesivas são capazes de penetrar na parede do intestino por meio de células especiais, chamadas de células M. Elas agem como guardiãs do sistema linfático. Em pacientes com a doença de Crohn, isso leva a inflamações crônicas no intestino. O que os cientistas descobriram é que fibras solúveis de bananeira previnem o transporte de E. coli pelas células M.

Os pesquisadores estão agora realizando ensaios clínicos para testar se um alimento medicinal contendo fibras de bananeira realmente pode manter pacientes com a doença em remissão. “A doença de Crohn afeta pessoas no mundo todo, mas é muito mais prevalente em países desenvolvidos, onde uma dieta de baixo consumo de fibras e consumo elevado de alimentos processados é comum”, explica Jon Rhodes, membro do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR).

“Fatores dietéticos e o aumento do número de E.coli no intestino dos doentes de Crohn sugeriram que poderia haver uma ligação entre os alimentos que ingerimos e o transporte de bactérias no intestino”, ressalta o pesquisador.

