Substância química provoca remissão em pacientes com colite ulcerosa

Pesquisadores da Universidade McMaster, no Canadá, identificaram uma substância química que pode provocar a remissão em pacientes com colite ulcerosa, uma doença inflamatória intestinal. Atualmente, pessoas com o problema são tratadas com anti-inflamatórios, imunossupressores e muitas vezes precisam se submeter a cirurgias para a remoção parcial do intestino grosso.

A equipe descobriu que pessoas que apresentam remissão da doença em longo prazo têm níveis elevados de uma mesma substância: a prostaglandina D2 – conhecidamente importante na promoção da cicatrização do corpo.

“Os níveis de prostaglandina D2 só foram elevados em pacientes que estavam em estado de remissão faz tempo, o que sugere que isso seja um fator fundamental na prevenção de novos episódios da colite ulcerosa”, explica John Wallace, envolvido na pesquisa. Algumas pessoas conseguem se curar da doença, mas a maioria pode apresentar episódios de inflamação durante toda a vida.

A descoberta pode levar a novos tratamentos contra a doença ao promover a produção de prostaglandina D2 no organismo. “É perfeitamente possível que nossos resultados se estendam à doença de Crohn também”, ressalta Wallace. A síndrome de Crohn é considerada por muitos especialistas uma doença autoimune que causa inflamações sérias no trato gastrointestinal, tendo algumas vezes sido associada à colite ulcerosa (como se ambas fossem manifestações diferentes de uma mesma patologia intestinal).

Veja também:

– Vermes pode ajudar desenvolmento de sistema imunológico funcional

– Terapia cognitivo-comportamental alivia sintomas de doenças intestinais

– Urina de crianças com autismo revela marcas químicas singulares

– Uso prolongado de aspirina pode aumentar risco de doença de Crohn

– Suplementos de vitamina D podem combater efeitos da doença de Crohn