Tática de "compensar calorias" deve ser descartada durante dieta

Quando estiver de dieta, esqueça a ideia de compensar mais tarde o que você comer hoje. Pesquisadores da Universidade McGill, no Canadá, mostram que a tática não funciona. É melhor passar por cima da vontade desde o início.

A pesquisa foi realizada com 42 mulheres e analisou como elas lidaram com a “tentação”: diante de um bolo delicioso e um cookie “sem graça”, e também frente a um alimento altamente calórico. Ao optar pelo com mais calorias, as moças formaram planos para compensar – pulando o jantes, cortando alimentos depois, etc.

De acordo com Ilana Kronick, doutoranda na universidade e envolvida no trabalho, as pessoas podem agir de diferentes maneiras para controlar a situação. “Normalmente, as pessoas vão resistir à tentação com um aumento da força de vontade ou optar pela derrota ou rebeldia”, explica. “A terceira opção é ceder à tentação com a promessa de compensar mais tarde. Mas pessoas que pensam assim, acreditando na capacidade de compensar a indulgência com atitudes posteriores, não conseguem”.

