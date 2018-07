Técnica com célula-tronco oferece novas formas de tratar a cegueira

Cientistas da Universidade Global de Londres (UCL), Reino Unido, desenvolveram um tratamento pioneiro com células-tronco para substituir partes doentes da retina. Eles implantaram com sucesso células de camundongos saudáveis em ratos com uma ficha de cegueira infantil hereditária chamada Amaurose congênita de Leber – LCA (sigla em inglês para Leber Congenital Amaurosis). O artigo intitulado “Cone and rod photoreceptor transplantation in models of the childhood retinopathy Leber congenital amaurosis using flow-sorted Crx-positive donor cells” foi publicado na revista Human Molecular Genetics hoje.

As células implantadas expressam um gene chamado Crx , o qual é necessário para tornar as células fotorreceptoras – cones e bastonetes – saudáveis. As células foram capazes de se integrar com a retina e se transformaram em novos cones fotorreceptores. Esta é a primeira vez que isto foi conseguido. Mais estudos são necessários para demonstrar se é possível restaurar a visão utilizando este método.

A líder do estudo Jane Sowden do Instituto de Saúde Infantil da UCL argumenta que, pela primeira vez, foi possível transplantar novos cones fotorreceptores na retina madura. Os novos cones desenvolvidos se apresentaram tão bons quanto os cones naturais novos. Este é um importante passo adiante, uma vez que estes cones são essenciais para a visão de leitura e a visão de cor. A perda deste tipo de célula tem o maior impacto para a visão.

“Pode ser possível traduzir este sucesso em tratamentos para os seres humanos. Uma pesquisa recente mostrou que a capacidade de auto renovação das células estaminais embrionárias poderia fornecer uma fonte equivalente de células humanas que expressam o gene Crx – de criação de fotorreceptores. Elas também poderiam ser cultivadas em laboratório antes do transplante de retina”, disse Sowden.

A equipe está trabalhando agora para avaliar o quanto de visão pode ser melhorado pelo transplante de células fotorreceptoras e como elas podem substituir células degeneradas nas diferentes fases da doença. “Ainda é preciso realizar mais pesquisas básicas, mas esta é uma área muito promissora. Esperamos que ela possa ser traduzida em futuro tratamento para pacientes que não podem ver, porque seus fotorreceptores degeneraram”, acrescentou Robin Ali, do Instituto de Oftalmologia da UCL e líder também do estudo.

Muitas pessoas são afetadas pela doença geneticamente herdada e incurável. A LCA é a forma mais grave de doença de retina. Ela causa cegueira desde o nascimento, ou durante os primeiros meses de vida, e afeta cerca de 200 mil crianças em todo o mundo. Estas doenças causam a morte das células fotorreceptoras sensíveis à luz, provocando a perda da visão.