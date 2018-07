Método agiliza diagnóstico em pacientes com baixa resistência

Em parceria com a Universidade de Chiba e Japão, pesquisadores da Unicamp desenvolverão nos próximos três anos novos métodos que agilizarão a identificação de infecções causadas por fungos, que podem ser fatais em pacientes cujo sistema imunológico está fragilizado por conta de doenças imunodepressoras, como câncer e AIDS, ou pessoas que tenham sido transplantadas recentemente.

“O pronto diagnóstico de uma doença fúngica, que se instala rapidamente, e muitas vezes pode ser fatal para o paciente, vai proporcionar a nós médicos uma grande vantagem na introdução da terapêutica adequada”, explica Maria Luiza Moretti, professora da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e coordenadora do projeto pelo lado brasileiro.

O convênio de cooperação técnico-científica entre as duas universidades foi assinado nesta segunda-feira, 01 de março, na Reitoria da Unicamp e prevê estudos na área pelos próximos três anos. A Unicamp, a Universidade de Chiba e a JICA (Japan International Cooperation Agency) serão responsáveis pelos custos do projeto que promete ser referência para demais países do mundo. “Seremos a primeira instituição do Brasil, e talvez da América Latina, a desenvolver essa tecnologia, que permite um diagnóstico em 30 minutos. Outra inovação é o uso de cepas de pacientes brasileiros, ao invés de importadas”, afirmou a professora. Atualmente, os processos de identificação podem levar até uma semana.

O projeto, que começa em abril próximo e termina em março de 2013, prevê a ida de sete pesquisadores da Unicamp (de dois a três por ano) para treinamentos no Japão, bem como a vinda de colegas da Universidade de Chiba. Os equipamentos de alto custo e os insumos serão providos pela JICA, enquanto a instituição brasileira oferecerá seus laboratórios.

Conforme Katsuhiko Haga, coordenador de cooperação tecnológica da Jica para o Brasil, a agência já está apoiando três projetos em andamento no Brasil. Um deles relacionado com a produção de etanol a partir do bagaço de cana, juntamente com as federais do Rio de Janeiro e de Santa Catarina; outro com a Embrapa Soja, buscando uma variedade mais resistente à seca; e um terceiro com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre mudanças climáticas.

