Uso de estatina por pessoas com risco de doenças é seguro

O uso de estatinas por pacientes sem histórico de ataques cardíacos ou derrames é seguro, de acordo com o maior estudo realizado sobre o assunto por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

A pesquisa, que contou com a participação de 65 mil pessoas ao redor do mundo e 11 ensaios clínicos randomizados, também mostra que a utilização do medicamento entre quatro e cinco anos pode ter o poder de prevenir cerca de sete mortes para cada 10 mil pessoas.

As estatinas são usadas em pessoas que sofreram ataques cardíacos ou acidente vascular cerebral, reduzindo significativamente o risco de morte. Contudo, muitos médicos e especialistas acreditavam que a administração do medicamento em pacientes saudáveis com alto risco para doenças cardiovasculares poderia ser prejudicial.

