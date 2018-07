Uso de vitamina A por lactante aumenta chances de bebê contrair HIV

Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos EUA, afirmam que o uso de suplementos de vitamina A e beta-caroteno por lactantes HIV-positivas não é seguro, já que aumenta a excreção do vírus no leite materno. Isso aumenta também as chances de o bebê ser infectado.

A transmissão do HIV pela amamentação ocorre porque o leite materno possui partículas virais ingeridas pelo bebê. Suplementos de vitamina A e beta-caroteno podem incrementar a quantidade de vírus no leite, e uma das explicações estaria no fato de que estes nutrientes aumentam o risco de desenvolver mastite subclínica – uma doença inflamatória que provoca a fuga do plasma sanguíneo para a glândula mamária com partículas virais.

“Agora existem fortes argumentos para considerar as implicações de suplementação para mulheres grávidas ou lactantes que são HIV positivo”, diz Eduardo Villamor, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Michigan. “Não parece ser uma intervenção segura para elas”.

A transmissão do HIV de mãe para filho é um problema sério em países em desenvolvimento, onde o vírus é prevalente. Só em 2008, foram 430 mil novas infecções, 95% resultantes da transmissão de mãe para filho.

Veja também:

– Identificados novos componentes de proteína que destrói HIV

– Molécula veste célula humana com armadura contra o vírus HIV

– Revestimento de carboidratos é calcanhar de Aquiles do vírus HIV

– Antirretrovirais bloqueiam transmissão do HIV na amamentação em até 99%

– Lubrificantes podem aumentar risco de infecção durante sexo anal

– Gravidez dobra chances de um homem ser infectado por HIV durante relação

– Cepas agressivas de salmonela estão surgindo em infectados por HIV

– Drogas anti-HIV podem combater vírus associado ao câncer de próstata