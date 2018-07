Antigo reservatório de manto terrestre é identificado

Pesquisadores norte-americanos descobriram um primitivo reservatório de manto terrestre na ilha Baffin, no Canadá. A descoberta, a primeira do tipo a revelar o que pode ser sido um manto primitivo da Terra, aparece esta semana na Nature.

O manto da Terra é uma concha rochosa sólida que fica entre a crosta terrestre e o núcleo exterior, representando cerca de 80% do volume do planeta. É composto de muitas porções distintas ou reservatórios que têm diferentes composições químicas.

Embora os cientistas já tivessem concluído que a idade da Terra é um pouco mais de 4,5 bilhões de anos, até agora ninguém havia encontrado um pedaço de manto primitivo para detalhar as suposições.

Até recentemente, especialistas acreditavam que tanto a Terra como outros planetas do Sistema Solar foram condritos (meteoritos rochosos que não foram modificados pela fusão ou diferenciação do corpo de origem) – ou seja, um pedaço de manto primitivo teria razões isotópicas de alguns elementos como o hélio, o chumbo e o neodímio. Entretanto, uma equipe do Carnegie Institution de Washington, nos EUA, há havia questionado isso, já que uma descoberta há cinco anos teria revelado que a proporção de neodímio sobre a Terra foi maior do que seria possível caso o planeta de fato fosse condrito.

Partindo deste novo pressuposto, os pesquisadores passaram a observar amostrar de lava da ilha de Baffin, pois ali havia a proporção correta de hélio, neodímio e chumbo. As análises apontam para um manto de lava um pouco mais jovem que a própria Terra: entre 4, 45 e 4,55 bilhões de anos.

O estudo desafia a ideia de que a Terra tem um manto condrito primitivo. “Uma possibilidade é de que a Terra primitiva passou por um evento de diferenciação e a crosta terrestre foi extraída do manto anterior e agora está escondida bem no interior”, explica Matthew Jackson, pesquisador da Universidade de Boston. “A crosta oculta e o manto encontrado na ilha de Baffin se soma a condritos”.

