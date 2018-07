Vídeos produzidos por alunos do MIT ensinam conceitos básicos de ciência

Pode ser o empurrão que faltava para você aprimorar o inglês. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a ONG Khan Academy estreitaram a amizade com o objetivo de oferecer explicações didáticas e divertidas sobre ciência aos internautas. A ideia, chamada de MIT+K12, é que os alunos do MIT produzam vídeos de cinco a dez minutos de duração sobre temas variados.

Quer dar uma olhada no que já foi produzido até agora? Comece entendendo como um avião consegue voar:

Para acessar outros vídeos, visite o site do projeto ou acompanhe as atualizações no canal do YouTube. Até agora, a ‘parceria’ já resultou em 75 vídeos.

