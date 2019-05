Dinossauros

Fósseis transicionais, evolução biológica e a infâmia do criacionismo

É mesmo inacreditável que, após 160 anos do lançamento do livro “A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural” de Charles Darwin (1859), ainda existam aqueles que rejeitam a evolução biológica. Mas a não aceitação de grandes ideias, no entanto, não foi privilégio de Darwin, e não foi incomum no passado quando as ciências