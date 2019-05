Herton Escobar

Lei de Agrotóxicos precisa ser atualizada, ‘sem perder o rigor’, diz professor da USP

Opinião é do engenheiro agrônomo José Otavio Menten, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), que será um dos palestrantes de hoje do USP Talks, sobre Agrotóxicos. Evento é gratuito e aberto ao público, no auditório do Masp