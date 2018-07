A lama da Samarco, vista do espaço

O derramamento de lama da Samarco no Rio Doce já pode ser visto do espaço. As imagens acima são de satélites da Nasa, a agência espacial americana, que monitoram e fotografam diariamente a superfície terrestre, para uma série de aplicações científicas. O sistema se chama Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS), e as imagens podem ser acessadas por meio do site Nasa Worldview.

A mancha de sedimentos de mineração que vazou da barragem do Fundão no dia 5 de novembro, em Mariana (MG), viajou mais de 600 km pela calha principal do rio até desaguar no oceano em Regência, no norte do Espírito Santo (distrito do município de Linhares), em 21 de novembro. Até o início desta semana, porém, havia muitas nuvens sobre a região da foz, o que dificultava a visualização pelos satélites. Só com a melhoria do tempo foi possível registrar a primeira imagem “limpa” da mancha de lama se espalhando no mar.

Abaixo, uma comparação antes-e-depois da barragem do Fundão e do vilarejo de Bento Rodrigues, soterrado pela lama, com base em imagens do Google Earth:

Post atualizado às 13h45 do dia 7/12.