ÁGUA LIVRE PARA TODOS!

Uma amiga minha me recomendou esse vídeo e eu achei sensacional, então repasso a recomendação a todos aqui no blog.

Água engarrafada é algo que sempre me incomodou. Eu cresci em São Paulo bebendo água da torneira filtrada em filtro de barro. E nunca tive qualquer problema com isso. Depois, entre os 16 e 23 anos, vivi nos Estados Unidos, bebendo água direto da torneira, tanto em casa quanto em restaurantes. Até que um dia, de lá para cá, de volta ao Brasil, me dei conta de que todo mundo, inclusive eu, meu pai e minha mãe, estava bebendo água mineral engarrafada, comprada no supermercado. Mesmo sem entender muito bem como isso aconteceu, felizmente eu acordei, comprei um filtro simples de parede e voltei a beber água da torneira. Mais uma vez, sem problema nenhum.

Água é um elemento absolutamente essencial à vida. Sem água você morre, ponto, muito mais rápido do que sem comida. A única coisa que mata mais rápido do que ficar sem água é ficar sem ar. E portanto, se há uma coisa que deveria ser garantida e gratuita para todo ser humano, é água. Se você acha que seria um absurdo pagar para respirar, pense bem … pagar para beber é tão absurdo quanto. Imagine só!

Não sei como as pessoas têm coragem de pagar R$ 3, R$4, até R$ 5 por uma garrafinha de água num restaurante. Se fosse uma garrafa de 1 litro, pelo menos, ainda vá lá. Mas as que servem hoje em dia mal dá para encher um copo de requeijão. A comparação que fazem no vídeo é ótima: você pagaria R$ 2 mil por um sanduíche? Claro que não! Seria um absurdo! … Pois então, R$ 4 pode parecer pouco no seu bolso, mas se você pensar que a água deveria ser de graça, R$ 4 é uma fortuna!

Pagar pela água da torneira faz mais sentido, pois nesse caso você está pagando pelo custo do tratamento e da infraestrutura que traz a água até você, e não pela substância em si (apesar de que, pelos princípios de sobrevivência citados acima, esse serviço deveria ser gratuito também). Mas pagar para beber um copo d´água num restaurante? Tô fora! Se dependesse de mim, todos os restaurantes seriam obrigados a oferecer água filtrada da torneira aos clientes (gratuitamente), como se faz nos EUA. Quero ver se algum prefeito, governador, vereador ou deputado tem coragem de peitar um projeto de lei desses …

