BIG BROTHER MARCIANO

Isso sim é um Big Brother que vale a pena ver: seis seres humanos confinados durante 500 dias numa réplica de uma nave espacial, simulando uma viagem a Marte. (veja reportagem no estadão.com sobre o projeto Mars500)

Muito pior do que ficar confinado numa viagem a Marte de verdade é ficar confinado numa viagem a Marte de mentira. Esses caras vão pirar!!! Duvido que aguentem os 500 dias. Ou até 100.

Se você está no espaço, você está no espaço. Não tem volta. Paciência.

Mas se você sabe que está numa simulação, a angústia é muito maior. E se a mãe de alguém morre no meio do experimento? E se alguém começa a ter alucinações? Começa a ficar psicótico ou algo assim? Deprimido? 500 dias sem cinema, sem cerveja, sem sushi, sem namorada …. sabendo que isso tudo está logo ali, do lado de fora da “nave”? Imagine só!

Do ponto de vista científico, é um experimento fantástico. Super válido e necessário. Mas eu tô fora (rs). Alguém aí se habilita?

Abraços a todos.