Notícia rápida: O programa Biota Fapesp, já mencionado outras vezes neste blog, acaba de gerar mais um resultado exemplar: serviu de exemplo para um novo programa nacional de pesquisa e conservação da biodiversidade, chamado Sisbiota. Pouco a pouco, vamos conhecer melhor os milhões de outras espécies com as quais dividimos esse país e esse planeta. E, quem sabe, aprender a conviver melhor com elas também. Leia a notícia aqui.

Abraços a todos.