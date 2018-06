Brasil cria áreas marinhas protegidas gigantes. Veja os mapas

O Brasil passa a ostentar hoje duas das maiores áreas de proteção marinha do mundo, com a criação dos mosaicos de áreas protegidas da Ilha de Trindade e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo.

Ambos ficam a mais de 1 mil quilômetros da costa e tem mais de 400 mil km2 de área — equivalente ao tamanho do Paraná. Os decretos de criação foram publicados hoje no Diário Oficial da União.

O mosaico do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, segundo informações e imagens obtidas ontem com exclusividade pelo blog, tem um Monumento Natural (MONA) de 4.249.788 hectares, cercado por uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 40.705.236 hectares. Mapa detalhado abaixo.

O mosaico do Arquipélago de Trindade e Martin Vaz tem um Monumento Natural (MONA) de 6.915.536 hectares, cercado por uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 40.237.708 hectares. Mapa abaixo.

