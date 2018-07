Cavalgada espacial

O Telescópio Espacial Hubble está completando 23 anos no espaço e, mais uma vez, é ele que nos presenteia em seu aniversário com mais uma bela imagem do universo que habitamos. Desta vez, a “modelo” escolhida para a foto foi a Nebulosa Cabeça de Cavalo, um berçário gasoso de estrelas localizado a 1.500 anos-luz da Terra, na Constelação de Órion. A imagem foi feita no espectro infravermelho.

Mais informações sobre a imagem, sobre a nebulosa e sobre o Hubble estão disponíveis nestes sites:

http://hubblesite.org/news/2013/12

http://heritage.stsci.edu/2013/12

http://www.spacetelescope.org/news/heic1307/

http://www.nasa.gov/hubble

Em outra notícia de astronomia da semana, pesquisadores ligados à missão Kepler, da Nasa, anunciam na revista Science de hoje a descoberta de um sistema de cinco planetas extrassolares em órbita de uma estrela denominada Kepler-62. O mais bacana é que dois deles, não muito maiores do que a Terra, estão na chamada “zona habitável”, o que significa que estão a uma distância da estrela que permitiria a eles manter água líquida na superfície — condição básica ao surgimento e sustentação da vida como a conhecemos. Isso não significa, de maneira alguma, que eles tenham vida ou mesmo água líquida na superfície … apenas que essa possibilidade existe (o que já é suficiente para atiçar a imaginação). Imagine só!

Abaixo, uma ilustração divulgada pela Nasa, mostrando o tamanho de quatro menores exoplanetas do sistema em comparação com a Terra.

CREDIT: Reuters/NASA Amers/JPL-Caltech/Handout