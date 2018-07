Cientista do MIT retrata trabalho na ‘Cancer Cell’, em caso semelhante ao do Prof. Rui Curi, na USP

Um caso semelhante ao que envolve o Prof. Rui Curi, na USP (veja os posts anteriores sobre o caso), acaba de surgir no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das mais conceituadas universidades do mundo. E não foi com nenhum pesquisador desconhecido, não: Robert Weinberg, um dos cientistas mais importantes do mundo na área da oncologia, retratou (anulou) um trabalho publicado por ele e outros quatro pesquisadores do MIT e Harvard em 2003 na revista Cancer Cell (esta, também, uma das mais conceituadas do mundo na sua área).

Assim como no caso do Prof. Curi, a retratação deve-se a erros descobertos nas imagens de “western blot” (bandas de proteínas em gel) que subsidiam experimentalmente todas as conclusões do trabalho. E, assim como no caso do Prof. Curi, Weinberg e seus colegas alegam que os erros foram acidentais, ocorridos no processo de edição das imagens para publicação, e que eles não alteram os resultados do trabalho.

A retratação, assim como no caso do trabalho da USP, foi divulgada pelo blog americano Retraction Watch. Nele, Weinberg, oferece a seguinte explicação para a retratação (traduzida aqui para o português):

“Estes erros ocorreram durante a montagem (eletrônica) das figuras, em que os canais de controle internos foram misturados incorretamente com os canais experimentais. Ainda que isso não tenha afetado as conclusões principais do trabalho, a revista requisitou que nós retratássemos a publicação, porque havia múltiplos erros na montagem destas figuras. Nós defendemos nossas conclusões e estamos prestes a republicar os dados (com as imagens corretas), acrescidos de dados mais recentes que fortalecem as conclusões originais do trabalho. Não houve e não há nenhum indício de más práticas científicas (fraude); apenas de um relaxo desproposital nos momentos finais de montagem das figuras.”

O estudo identifica como diferentes proteínas modulam a angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos) em tumores — um fator essencial na proliferação do câncer. Há sete figuras no trabalho retratado, quase todas elas de “western blot”. Nem Weinberg nem a Cancer Cell identificaram quais delas continham os erros (talvez todas?), mas posto uma abaixo, selecionada aleatoriamente, apenas para dar aos leitores uma ideia do que se trata.

(FIGURA 4 do trabalho retratado)