Para não deixar cair a peteca sobre a briga do clima, vale a pena ler um artigo do Jeffrey Sachs, publicado hoje no jornal Valor Econômico: Ataque à ciência do clima (reproduzido do Jornal da Ciência)

Um parágrafo que achei especialmente bom:

“É preciso compreender que o IPCC publica milhares de páginas de texto. Há, sem dúvida, erros nessas páginas. Mas os erros contidos em um relatório vasto e complexo do IPCC apontam para a inevitabilidade de falhas humanas, e não para algum defeito fundamental na ciência do clima.“