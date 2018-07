E O ÓLEO CONTINUA VAZANDO …

Nós aqui discutindo a ética da caça às baleias, vibrando (ou não) com o Brasil na Copa do Mundo, comendo nosso arroz com feijão, lendo nosso jornalzinho no café da manhã, acordando, dormindo, acordando de novo e, acredite se quiser…. o óleo continua vazando no Golfo do México!!!

Quando um petroleiro afunda já é um desastre monumental. Esse acidente da BP, então, não sei nem como descrever. O óleo está vazando há 2 meses sem parar! Imagine só!

Mais uma de muitas razões para nos livrarmos dos combustíveis fósseis o quanto antes. Sabem o que acontece quando quebra um moinho de vento ou um painel fotovoltaico? Nada. Quantos animais morrem contaminados? Nenhum.

Uma amiga acaba de mandar o link de um site onde é possível acompanhar a evolução da mancha no Golfo do México e “transportá-la” para outros lugares. Vejam lá: http://www.ifitwasmyhome.com/

E um leitor acaba também de sugerir esses outros links:

Vídeos em tempo real das câmeras dos ROVs (Remotely Operating Vehicles), os robôs submarinos usado para operar e reparar os poços de petróleo: link. E a página principal da própria BP, que também tem muitas informações sobre o vazamento: link

Abraços a todos.