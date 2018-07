O site Astronomy Picture of the Day traz hoje um vídeo fantástico de uma erupção solar.

Video Credit: NASA/Goddard/SDO AIA Team

Algumas informações adicionais fornecidas pelo prof. Pierre Kaufmann, do Centro de Rádio-Astronomia e Astrofísica Mackenzie – CRAAM, especialista em física solar e climatologia espacial:

O filme apresenta visual muito espetacular no ultra-violeta, de evento ocorrido dia 31/12/12, obtido pelo novo satélite SDO (Solar Dynamics Observatory) da NASA. Vemos uma explosão perto da superfície, com ejeção de material ionizado, gas muito quente, ao longo da estrutura magnética pré-existente. A maior parte do material retorna a superfície.

O evento tem visual maravilhoso, porem não é incomum. Note que, com a operação regular do SDO (Solar Dynamics Observatory), eventos espetaculares são observados várias vezes por semana, dependendo da presença região ativa no disco solar – frequentes nesta época próxima ao máximo do ciclo de atividade solar.