Estudo que critica o Tamiflu é questionado

Herton Escobar / O Estado de S. Paulo

Especialistas ouvidos pela equipe de jornalismo da revista Nature questionaram as conclusões do estudo realizado pelo Centro Cochrane e publicado no British Medical Journal (BMJ), de que a droga antiviral Tamiflu seria ineficaz no combate a uma eventual pandemia de gripe.

Segundo os pesquisadores, o estudo (e a maneira como ele foi divulgado) teria ignorado efeitos positivos do Tamiflu e realçado apenas suas limitações, dando a impressão de que a droga seria “inútil”.

Quem está com a razão? Talvez só uma epidemia poderá dizer.

A reportagem da Nature pode ser lida neste link: http://migre.me/iT4Ww

O post que escrevi sobre o assunto pode ser lido aqui: http://migre.me/iT4Z1

As informações do BMJ sobre o Tamiflu podem ser acessadas aqui: http://www.bmj.com/tamiflu

