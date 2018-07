Conheça os 25 maiores gigantes dos mares

Baleia-azul, tubarão-branco, tubarão-baleia, raia-manta, lula-colossal … O oceano é uma terra de gigantes. Alguns deles tão grandes que, colocados lado a lado com um elefante africano na savana, fariam o paquiderme parecer um bicho de pelúcia, na mesma proporção de um poodle para um ser humano.

Para ser mais exato, um estudo publicado na revista científica Peer J resolveu tirar as medidas dos 25 maiores bichos de que se tem notícia nos oceanos. Os pesquisadores levantaram dados de diversas fontes para separar realidade das histórias de pescador e calcular o tamanho máximo (verificado ou estimado) que os indivíduos de cada uma dessas 25 espécies “gigantes” podem atingir.

Veja quais são os 10 maiores da lista, por ordem de comprimento:

1. Água-viva-juba-de-leão (Cyanea capillata): 36,6 metros

A medida é baseada em um relato científico de 1865, levando em conta o comprimento total dos tentáculos … os próprios autores reconhecem que a estimativa não é 100% confiável. De qualquer forma, é a maior água-viva dos mares.

2. Baleia-azul (Balaenoptera musculus): 33 metros

O maior animal do planeta, de fato, se forem consideradas todas as medidas. O mais indivíduo registrado foi capturado em 1930, em águas antárticas.

3. Cachalote (Physeter macrocephalus): 24 metros

A famosa Moby Dick! Se alimenta em águas profundas, abaixo de 1.000 metros. O nome “macrocephalus” significa “cabeça grande”.

4. Tubarão-baleia (Rhincodon typus): 18,8 metros

O maior peixe dos oceanos — lembrando que os tubarões são peixes e as baleias são mamíferos … e que, apesar do nome, o tubarão-baleia é 100% tubarão e 0% baleia … só tem esse nome por ser grande como uma baleia.

5. Tubarão-peregrino (Cetorhinus maximus): 12,3 metros

É um tubarão filtrador, que se alimenta de plâncton, por isso nada sempre com a boca aberta para capturar o alimento em suas brânquias.

6. Lula-gigante (Architeuthis dux): 12 metros

Supostamente, aquela que atacou o Nautilus na obra de Júlio Verne … inimiga do Capitão Nemo.

7. Peixe-remo (Regalecus glesne): 8 metros

Peixe raro, de mar aberto; as medidas disponíveis são de exemplares que ficaram presos em águas rasas ou bichos mortos que apareceram na praia.

8. Raia-manta-oceânica (Manta birostris): 7 metros de envergadura

Animal migratório, ícone dos mares, que se alimenta de plâncton, extremamente dóceis.

9. Tubarão-branco (Carcharodon carcharias): 7 metros

O predador mais temido dos mares, “estrela” do filme Tubarão; as medições são controversas, há o relato de um exemplar com mais de 8 metros, capturado na ilha Mallorca, mas esse dado é questionado por especialistas.

10. Elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina): 6,85 metros

Vivem na Antártida, o maior exemplar registrado é de um macho, que pesava 5 toneladas.

…

Para mais informações, veja o trabalho aqui:

Documento https://peerj.com/articles/715.pdf PDF

Source:LiveScience