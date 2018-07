ETA POLVO SORTUDO!

E não é que o polvo Paul cravou mais dois resultados!!! Alemanha, terceira colocada, e Espanha, campeã (com muito mérito, diga-se de passagem…). 8 acertos em 8 partidas!

Atualizando as estatísticas do post anterior: Segundo o professor Francisco Louzada-Neto, da UFSCar, as chances de alguém acertar aleatoriamente o vencedor de 8 partidas (considerando apenas dois resultados possíveis — vitória de um versus vitória do outro) é de míseros 0,39%. Ou 1 chance em 256. Imagine só!!!

Agora até eu estou ficando supersticioso….

Será que tem polvo no Jogo do Bicho??