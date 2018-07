Fapesp divulga lista tríplice para diretor científico; Brito Cruz é o mais votado

O físico Carlos Henrique de Brito Cruz deverá continuar por mais três anos à frente da diretoria científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), se o governador Geraldo Alckmin acatar a preferência do Conselho Superior da instituição. Seu nome é o primeiro na lista tríplice que será encaminhada ao Palácio dos Bandeirantes, segundo informações divulgadas pela Fapesp. Os outros dois indicados são o médico Fernando Ferreira Costa (ex-reitor da Unicamp e atual membro do Conselho Superior da Fapesp) e o bioquímico Franco Maria Lajolo, que já foi vice-reitor e pró-reitor de Pós-graduação da USP.

A preferência por Brito Cruz, que ocupa a diretoria científica da Fapesp há 12 anos, foi adiantada ontem neste blog.

Também foi divulgada a lista tríplice de indicados para diretor administrativo da fundação.

Abaixo, a íntegra da nota divulgada pela Fapesp:

FAPESP tem listas tríplices para diretores Científico e Administrativo

Conselho Superior compõe listas tríplices que serão entregues ao governador de São Paulo para escolha dos executivos

O Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESP, em reunião ordinária realizada no dia 22 de março de 2017, compôs as listas tríplices para escolha do Diretor Científico e do Diretor Administrativo da Fundação.

Para a Diretoria Científica foram indicados Carlos Henrique de Brito Cruz, com dez votos, em primeiro escrutínio; Fernando Ferreira Costa, com nove votos, em segundo escrutínio; e Franco Maria Lajolo, com cinco votos, em quarto escrutínio.

O mandato do atual Diretor Científico, Carlos Henrique de Brito Cruz, encerra-se em 25 de abril próximo.

Para a Diretoria Administrativa foram indicados: Fernando Dias Menezes de Almeida, com nove votos, em primeiro escrutínio; Marcos Macari, com seis votos, em quarto escrutínio; e Carlos Roberto Azzoni, com quatro votos, em quarto escrutínio.

O mandato do Diretor Administrativo Joaquim José de Camargo Engler encerrou-se em 14 de fevereiro passado.

As listas serão encaminhadas ao governador Geraldo Alckmin pelo vice-governador e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, para a escolha final do governador.