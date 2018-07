IVNI (INSETO VOADOR NÃO IDENTIFICADO)

.

Sensacional! Já imaginou de onde os escritores e artistas da ficção científica tiram sua inspiração? Nem é preciso muita imaginação … basta olhar para a natureza com um pouco mais de atenção (e talvez uma lente de aumento) que há “monstros” espalhados por toda parte. Imagine se você fosse uma borboleta ou uma joaninha passeando pela floresta e esse louva-a-deus aparecesse na sua frente … gigantesco, com olhos enormes, uma boca cheia de pinças e braços longos e cheios de espetos … não consigo nem pensar em algo equivalente que seria tão amedrontador do ponto de vista de um ser humano. Talvez um tubarão-branco??

Acho que eu diria até o contrário … Não é o fotógrafo que está retratando os insetos como alienígenas. São os alienígenas que estão sendo retratados como insetos. Imagine só!

