JOGO DA VIDA

Ontem, o anúncio de que 1.200 espécies de vertebrados foram descobertas na Amazônia nos últimos 10 anos.

Hoje, o anúncio de que 1 em cada 5 espécies de vertebrados está ameaçada de extinção, apesar de alguns casos de sucesso em que ações de conservação conseguiram resgatar espécies que já estavam à beira do precipício, como o da baleia jubarte (foto).

Isso considerando apenas as espécies que são conhecidas e que foram avaliadas na nova Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). O número real, certamente, é bem maior, pois as espécies mais vulneráveis são justamente aquelas mais raras, de hábitats mais restritos, com distribuição limitada, que podem facilmente desaparecer sem jamais sabermos que elas um dia existiram.

Conclusão: estamos destruindo a biodiversidade muito mais rápido do que somos capazes de conhecê-la … imagine então protegê-la.

Abraços preocupados a todos.