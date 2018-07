LAGOA ESPACIAL

Enquanto isso, numa nebulosa não tão distante ….

Jovens estrelas estão se formando no interior da Nebulosa da Lagoa, na constelação de Sagitário, a 5 mil anos-luz da Terra. A radiação emitida por elas colore os diferentes gases da nebulosa de diferentes tonalidades, captadas em longa exposição pelos filtros das câmeras do nosso velho amigo, o telescópio espacial Hubble.

Mais uma pintura maravilhosa do universo, com os cumprimentos da Nasa e da Agência Espacial Europeia (ESA).

Se ficar estressado hoje, coloque um fone no ouvido e assista a esse vídeo: www.spacetelescope.org/videos/heic1015a/

A Terra poderia explodir agora mesmo, e sabe o que mudaria dentro dessa nebulosa? ABSOLUTAMENTE NADA. Nem dentro dessa nebulosa nem em qualquer outro lugar do resto do universo (ok, as órbitas dos outros planetas do Sistema Solar ficariam um pouco bagunçadas, mas ainda assim …). Estrelas continuariam a nascer, galáxias continuariam a girar e o universo continuaria a se expandir, totalmente alheio à nossa existência ou à nossa extinção. Imagine só!

Abraços a todos.