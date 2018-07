Lançamento do CBERS-4 poderá ser adiantado em 1 ano

Herton Escobar / O Estado de S. Paulo

A Agência Espacial Brasileira (AEB) acaba de divulgar uma nota sobre o andamento das negociações entre Brasil e China para adiantar o lançamento do satélite sino-brasileiro CBERS-4, após a perda do CBERS-3. Segundo a nota (copiada abaixo), “a preparação do satélite, prevista para o final de 2015, pode ser antecipada para o final de 2014 ou maio de 2015”.

O CBERS-4 é um irmão gêmeo do CBERS-3 e todas as suas partes já foram produzidas. Diferentemente do CBERS-3, porém, todo o trabalho de montar e testar o satélite para lançamento desta vez será realizado no Brasil — mais especificamente, no Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). É uma alternância que está prevista desde o início no acordo de parceria entre os dois países.

Em uma entrevista coletiva concedida segunda-feira (dia 9) no Inpe, o vice-diretor do instituto, Oswaldo Miranda, já havia dito que seria “factível” ter o satélite pronto para lançamento no prazo de 12 a 14 meses. Isso exigiria, porém, a vinda de cerca de 50 técnicos da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (Cast) ao LIT para ajudar na integração simultânea das partes chinesas e brasileiras do satélite.

O chefe do LIT, Geilson Loureiro, reconheceu que a pressão para preparar o CBERS-4 num prazo mais curto será enorme. “Vamos responder à altura e mostrar que temos capacidade para isso”, afirmou.

Abaixo, cópia da nota da AEB:

Comitê reúne-se para discutir CBers-3