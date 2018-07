Mar de lama da Samarco se espalha pelo litoral capixaba

REGÊNCIA, Linhares (ES)

A onda de lama da mineradora Samarco chegou com tudo ao oceano ontem, formando uma enorme mancha marrom que se projetava quilômetros sobre o mar desde a foz do Rio Doce, em Linhares, no norte do Espírito Santo. Uma pluma inicial de água barrenta já havia atingido a costa no fim da tarde de sábado, mas o que se formou ontem foi uma mancha muito mais escura e densa, com aparência de leite achocolatado.

A área afetada faz parte da Reserva Biológica de Comboios, uma unidade de conservação costeira que protege um dos únicos dois pontos regulares de desova de tartaruga-de-couro na costa brasileira — uma espécie criticamente ameaçada de extinção —, além de muitos ninhos de tartaruga-cabeçuda, também ameaçada de extinção. O coordenador nacional do Centro Tamar-ICMBio, Joca Thome, sobrevoou a mancha ontem à tarde e voltou para terra visivelmente abalado. “Nem sei o que falar. É terrível; uma calamidade”, disse ao Estado, com a voz embargada, pouco depois de sair do helicóptero. “Parece uma gelatina marrom se esparramando mar adentro.”

A onda de lama percorreu 650 km de rio desde o rompimento das barragens de Mariana (MG), no dia 5, e chegou à costa capixaba justamente no pico da época de desova das tartarugas. Equipes do Tamar vêm retirando diariamente da praia os ovos colocados pelas tartarugas — numa média de 40 ninhos por noite — e transferindo-os para outros pontos da costa. A praia agora continuará a ser monitorada, para ver como as tartarugas reagem à presença da lama.

A previsão do Ministério do Meio Ambiente, baseada em projeções feitas por uma equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), era de que a lama se espalharia por 9 quilômetros da costa do Espírito Santo. Mas técnicos que estão acompanhando a chegada da mancha no campo acreditam que a área impactada será muito maior. “Só o que eu vi hoje parece ser mais do que isso”, desabafou Thome.

Dezenas de quilômetros rio acima, passando pelos centros urbanos de Linhares e Colatina, as águas do Rio Doce continuavam completamente marrons ontem, mostrando que ainda há muita lama para chegar ao mar. Pesquisadores alertam que os sedimentos, independentemente de serem tóxicos ou não, vão impactar profundamente todos os ecossistemas fluviais, terrestres e oceânicos da bacia do Rio Doce.

IMPACTO SISTÊMICO

Ontem mesmo, pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) já recolhiam peixes mortos na desembocadura do rio. Analisando os animais manualmente era possível ver claramente que suas guelras estavam impregnadas de lama. Mesmo com os níveis de oxigênio da água dentro do normal, esse “entupimento” das brânquias impede os peixes de respirar e eles morrem asfixiados.

A mortandade de peixes, porém, é apenas “uma pontinha do iceberg”, segundo o biólogo Paulo Ceccarelli, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais (Cepta) do ICMBio. O problema maior, e de mais longo prazo, é a extinção do plâncton e de outros pequenos organismos que formam a base da cadeia alimentar, que terá um efeito cascata sobre todo o ecossistema, impactando desde os herbívoros aquáticos até o carnívoros terrestres.

Mortandade de peixes é só a ponta do iceberg

Para piorar, esta é a época de desova dos peixes da piracema no Rio Doce, o que significa que, para cada peixe ovado que morrer, outros milhares de peixinhos deixarão de nascer. E mesmo que nasçam, explica Ceccarelli, não haverá plâncton, algas ou pequenos crustáceos disponíveis na água para eles se alimentarem. Sem peixes, faltará alimento para outros animais, como garças e lontras, e assim por diante. “Cada vida que é extinta do ecossistema leva muitas outras junto com ela”, sentencia o pesquisador.

“Isso aqui vai virar uma camada fóssil”, diz o biólogo Dante Pavan, do Grupo Independente de Análise de Impacto Ambiental (Giaia), um consórcio de cientistas que se juntaram via redes sociais para responder ao desastre do derramamento de lama.