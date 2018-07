Mesmo excluídos da PEC, Educação e Saúde deverão ter orçamentos congelados em 2017

Mesmo excluídos da PEC do Teto em 2017, os Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde deverão ter seus orçamentos congelados pela inflação no ano que vem. O aumento de recursos proposto para ambas as pastas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2017) é da ordem de 7%, que é o mesmo índice de inflação previsto pelo Banco Central para este ano.

Assim, caso o PLOA 2017 seja aprovado sem modificações pelo Congresso, não haverá aumento real de orçamento disponível para Saúde ou Educação no próximo ano; apenas uma correção pela inflação — tal qual prevê a Proposta de Emenda Constitucional número 55 (popularmente conhecida como PEC do Teto, ou PEC 55), que deve ser votada em primeiro turno hoje (29/12) no Senado.

Entidades ligadas à Educação e à Saúde criticam a proposta, argumentando que ela engessa o orçamento e restringe a realização de investimentos essenciais ao desenvolvimento dessas duas áreas. Em resposta a essas preocupações, o governo determinou que as novas regras só se aplicariam à Saúde e à Educação a partir de 2018, tomando como base o ano de 2017 — em vez de 2016, como será o caso para todas as outras áreas.

Mas a medida deverá ser inócua, visto que os orçamentos propostos para as duas pastas em 2017 serão iguais aos de 2016, corrigidos apenas pela inflação — que, segundo o Banco Central, deverá fechar este ano em 7,3%.

Segundo os dados divulgados pelo próprio MEC na apresentação do PLOA, a expectativa é que o orçamento do ministério aumente 7% em 2017, passando dos atuais R$ 130 bilhões para R$ 139 bilhões. No caso do Ministério da Saúde, a expectativa é que o orçamento suba dos atuais R$ 106 bilhões para R$ 114 bilhões; um aumento de 7,5%.

“Se o ajuste é o mesmo da inflação, não muda nada”, disse ao Estado o economista Carlos Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). “Mas seria complicado mesmo aumentar alguma coisa com a economia estagnada do jeito que está, mesmo que seja para Educação e Saúde”, complementou.

A PEC é a principal proposta do governo Michel Temer para combater o déficit fiscal e recuperar a economia brasileira, indexando o crescimento dos gastos públicos à taxa da inflação pelos próximos 20 anos. Ou seja, a cada ano que passa, o orçamento federal total só poderá ser ajustado segundo a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, se a PEC for aprovada e começar a valer já no ano que vem, o orçamento federal ficará congelado no patamar atual até 2037 — com possibilidade de revisão das regras após dez anos.

Justificativas

Procurado pela reportagem, o MEC argumentou, por meio de sua assessoria de comunicação, que haverá um aumento real de 8% no orçamento da pasta em 2017, já descontada a inflação. Para fazer esse cálculo, porém, foi levado em consideração o contingenciamento e outros limites de gastos que existiam no orçamento quando Temer assumiu a presidência. “A previsão de execução à época era de R$ 120,2 bilhões”, destacou a pasta.

“Além disso, é preciso lembrar que o teto proposto pela PEC 241 é global e reforça o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, além de garantir a governabilidade econômica. O reequilíbrio fiscal possibilita a retomada do crescimento, a geração de empregos e aumenta a arrecadação, inclusive o investimento em educação”, disse ainda o MEC.

“A melhor forma de analisar o comportamento de despesas por ministério ou por função é ver o valor efetivamente pago: despesas pagas do ano mais restos a pagar pagos”, disse o Ministério da Fazenda, ressaltando que, muito frequentemente, o orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual não é executado por completo. “Com a PEC 241, esperamos que o valor do orçamento aprovado passe a ser muito próximo dos valores pagos.”

O Ministério da Saúde destacou que o orçamento proposto para 2017 equivale a 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) nacional, em vez dos 13,7% exigidos pela regra constitucional atual. Com a aprovação da PEC, a partir de 2018 esse valor passará a ser corrigido anualmente pela inflação — e não mais pela RCL. “No entanto, a medida não impede que o Poder Executivo proponha um valor acima do piso, ou que o Congresso aumente o valor proposto pelo Executivo (desde que isso não extrapole o teto global do orçamento estipulado pela PEC)”, diz a pasta. “Vale ressaltar ainda, que esta nova regra protegerá a saúde de ter seu piso de gastos reduzido em momentos de contração da economia e de queda da receita.”

“No mais, com a mudança da PEC 241 que antecipou uma vinculação maior para despesas com saúde, o orçamento de 2017, de R$ 115 bilhões, passou a ser gasto obrigatório. Sem essa mudança, a despesa obrigatória com saúde seria de R$ 103,7 bilhões”, diz o Ministério da Fazenda.

Ainda assim, o aumento do orçamento em comparação com 2016 será da ordem de 7% — igual à inflação.

Questionamentos

Luque, da USP, concorda que o piso mínimo constitucional — atualmente de 18% para Educação e 13,7% para Saúde — é uma forma de proteger os orçamentos dessas duas áreas. Com a entrada em vigor da PEC, porém, a imposição de um teto global de despesas tornaria essa proteção “insustentável”, pois a única forma de dar mais recursos para Saúde ou Educação — ou manter esses investimentos estáveis num cenário de queda de receita — seria tirar recursos de outras áreas. “Você protege contra a queda de receita, mas estrangula o orçamento”, diz o professor da USP.

Segundo ele, é inevitável que a demanda por investimentos em Saúde e Educação continuarão a crescer nos próximos 20 anos; e nesse cenário a PEC representaria um “engessamento insuportável” das despesas primárias. “Não consigo entender a lógica desses 20 anos”, diz. “Vejo com ceticismo colocar isso na Constituição.” A prioridade, segundo ele, deveria ser a reforma da Previdência e a criação de incentivos à retomada do crescimento econômico — aumentando a receita, sem colocar uma “camisa de força” nas despesas.

Nelson Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo, também considera a PEC “impraticável”. “Não tem como executar a PEC num prazo tão longo assim, de 20 anos”, diz. “Não veja lógica econômica nisso. Não precisa de 20 anos para fazer um ajuste fiscal.”

Com relação aos orçamentos de Educação e Saúde, diz ele, não basta fazer um reajuste anual pela inflação, pois os gastos nessas áreas estão diretamente ligados, também, ao crescimento populacional. Se a população cresce, mas os orçamentos permanecem iguais, os gastos per capita diminuem. Para manter os gastos per capita estáveis por 20 anos, sem estourar o teto do orçamento global da PEC, será necessário tirar recursos de outras áreas, como ciência, comunicações, agricultura ou segurança, por exemplo.

“Isso é impraticável, porque o que vai sobrar para as outras áreas de governo é muito pouco”, diz Marconi. “Alguém vai ter que chegar e mudar essa PEC, e aí o ônus será de quem mudar.”

Texto atualizado em 29/12.