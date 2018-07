As organizações Conservação Internacional (CI) e União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) lançaram o terceiro volume da série Mamíferos do Mundo (um “handbook” com 952 páginas), com fotos, ilustrações e descrições das 479 espécies de primatas conhecidas no planeta. A publicação é da editora Lynx.

A foto da capa (incrível!) dá a entender que a coisa é séria … Tô curioso para saber se incluíram o Homo sapiens na lista.