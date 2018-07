FOTO: NASA/ESA

Para não terminar o dia num tom muito negativo, depois do meu desabafo político, aqui vai um pouquinho de ciência verdadeira, para cutucar a imaginação …

Essa é uma foto feita pelo telescópio espacial Hubble, divulgada ontem pela Agência Espacial Europeia (ESA). Ela mostra a nebulosa NGC 7023, iluminada ao fundo pela estrela HD 200775. (essas siglas são referências de catálogos astronômicos, tipo uma ficha de inscrição, então não se preocupe muito com elas…. é que são tantas coisas no espaço que não dá para batizar cada uma delas com um nome “de verdade”… seria inviável)

O que é uma nebulosa? É um nuvem de gás e poeira no espaço, literalmente.

Qual a graça de olhar para um nuvem de poeira no espaço? Pois bem … em primeiro lugar porque elas são muito bonitas (eu acho pelo menos). Em segundo lugar, porque é dentro dessas nuvens de poeira (dentre outras possibilidades) que são formadas estrelas. E é em volta das estrelas que são formados planetas. E é na superfície dos planetas que se pode formar vida … então, no fim das contas, se você olhar bem lá para o início, nós também somos feitos de poeira espacial.

Esses pontinhos vermelhos na foto são estrelas.

A NGC 7023 está a 1.400 anos-luz da Terra (distância de 1.400 anos viajando à velocidade da luz) e tem 6 anos-luz de “largura”. Ou seja, se você tivesse uma nave espacial que viajasse à velocidade da luz, ainda assim levaria 6 anos para atravessá-la de ponta a ponta. Imagine só!

abraços a todos