QUEM TEM MEDO DE ALIENÍGENA?

“Só temos que observar a nós mesmos para ver como a vida inteligente poderia desenvolver-se em algo que não gostaríamos de encontrar.”

— Frase do físico Stephen Hawking, em entrevista para um programa do Discovery Channel, em que ele argumenta que não deveríamos buscar vida inteligente fora da Terra, porque provavelmente não vamos gostar do que encontrarmos. (leia a notícia aqui)

Acho que devemos continuar a procurar assim mesmo, mas tenho de concordar com ele em princípio…. Imagine se a história seguisse o caminho inverso: Se alguma civilização distante fizesse contato com a Terra e nós enviássemos uma nave cheia de seres humanos para conhecer o planeta deles. Algumas perguntas interessantes: Quem iria na nave? Quem seriam os representantes da raça humana? E o que faríamos ao chegar lá? Se descobríssemos que o planeta deles está cheio de minérios e outras coisas valiosas?

Não desejaria isso nem para o meu pior alienígena.