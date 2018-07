REPORTAGEM ESPECIAL: ABROLHOS

Mais uma reportagem especial, publicada no domingo passado no Estadão.

Passei 7 dias no mar, acompanhando uma expedição organizada pela ONG Conservação Internacional, para documentar alguns dos ecossistemas marinhos que existem fora dos limites de proteção do Parque Nacional Marinhos dos Abrolhos. Fizemos quase 20 mergulhos, vários deles bem difíceis, com forte correnteza e visibilidade limitada, e de profundidade, abaixo de 30 metros. Mas foram certamente alguns dos mergulhos mais bacanas da minha vida, por causa do contexto: lugares quase que totalmente desconhecidos, descobertos só nos últimos anos, e mergulhados apenas por algumas poucas pessoas até agora. Lugares perfeitos para um jornalista com espírito de explorador.

Os textos podem ser lidos aqui:

