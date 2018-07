RESPIRE FUNDO

Rapidinha científica: A ONG WWF divulgou hoje fotos de vários bichos e plantas descobertos nas florestas tropicais da ilha de Borneu, no sudeste asiático. A que mais me chamou a atenção, do ponto de vista científico, foi esse sapo da foto aí de cima, chamado Barbourula kalimantanensis. A espécie não é nova (foi descrita em 1978), mas, segundo o material divulgado pela WWF, descobriu-se agora um fato curiosíssimo sobre ela: Trata-se do único sapo conhecido que respira 100% pela pele. Não tem pulmão!!

Preciso checar isso direito para dar mais detalhes, mas achei muito curioso. Já é sabido, claro, que os anfíbios utilizam a pele como um órgão acessório de respiração (troca de gases do organismo com o ambiente), mas não ter pulmão seria uma evolução bastante radical….

Tem uma foto também (abaixo) de um “bicho-pau” gigante que, segundo a WWF, é o mais longo inseto desse tipo já descoberto: 56,7 cm. Imagine só!