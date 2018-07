SAPOTECA NO AR

Se você gosta de sapos (como eu), chegou a Sapoteca! Uma biblioteca online com informações de referência sobre sapos da Amazônia. Dá para ver fotos, vídeos e ouvir o canto de 40 espécies, como esta acima, chamada Ameerega trivittata. E mais estão a caminho … Muito bacana!

.

Abaixo, trechos do press release divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com mais informações.

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), por meio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica (INCT/Cenbam), coordenado pelo pesquisador William Magnusson, passou a dispor na rede uma espécie de “biblioteca de sapos”, intitulada Sapoteca.

Atualmente, informações sobre 40 espécies de sapos estão disponíveis nessa plataforma online. Se o usuário busca confirmar uma identificação, ele pode procurar a espécie por seu nome científico, ou através de uma galeria de fotos, procurando o animal mais parecido com aquele que viu em campo. Para cada espécie listada, há uma página contendo foto, vídeo, sons para download, sonograma (gráfico que representa visualmente o som emitido pela espécie) e indicações de artigos científicos relacionados.

A coleção tem como intuito principal fornecer uma ferramenta permanente, que possa ser utilizada por cientistas e professores em suas atividades de pesquisa e ensino, preencher lacunas da curiosidade dos amantes da herpetologia (área da zoologia dedicada ao estudo dos répteis e anfíbios) e atender o público em geral com informações sobre a comunicação acústica dos sapos amazônicos.

A ação tem apoio do Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio) do Inpa, responsável pela concessão e manutenção do site. Além disso, o desenvolvimento do projeto contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI).