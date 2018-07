Para quem tem dúvidas se a temperatura da Terra está aumentando: Vídeo da Nasa mostra como a temperatura média da superfície do planeta vem variando ano a ano desde 1880. Note como o mapa vira um grande borrão laranja nos últimos dez anos (que, segundo um relatório da Organização Mundial de Meteorologia, foram os mais quentes desde 1850).

Imagine só!

Via Astronomy Picture of the Day. Crédito: GISS e NASA