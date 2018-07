SMA nomeia esposa de vereador e político local para gerir unidades de conservação no Vale do Ribeira

Mudanças na gestão de duas importantes unidades de conservação do Vale do Ribeira estão em curso nesta semana.

O agrônomo Rafael Campolim, ex-secretário de Agricultura de Itapeva e candidato a vereador pelo PMDB em 2012, assumiu a gestão do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (Penap) e da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Mar — um território de aproximadamente 425 mil hectares, que abriga alguns dos principais remanescentes de Mata Atlântica do Estado e é palco de diversos conflitos ambientais. Ele substituiu o biólogo André Vicente de Oliveira, que estava no cargo desde outubro de 2012. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do dia 28/3.

Já a gestão do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), com 37 mil hectares de Mata Atlântica, deverá ser entregue a Stéfanie Kissajikian, esposa do vereador João Gilberto Albach, atual presidente da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, município no qual está inserida parte do parque. Ela substituirá Pietro Scarascia, médico veterinário e mestrando em áreas protegidas pela UFSCar de Sorocaba, que estava no cargo desde agosto de 2016, indicado e treinado pelo ex-gestor José Luiz Camargo Maia, que cuidou do parque durante 19 anos.

A nomeação de Stéfanie ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas foi confirmada pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA). Questionada pelo blog sobre a justificativa para as indicações de Campolim e Stéfanie, a pasta respondeu que “As mudanças foram pontuais e obedeceram a critérios técnicos”.

Stéfanie é formada em engenharia ambiental pela Unesp e trabalha como consultora ambiental autônoma. Albach é vereador pelo PP, mesmo partido do secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O Vale do Ribeira abriga uma das maiores e mais bem preservadas manchas contínuas de Mata Atlântica que restam no País, de importância vital para a conservação de várias espécies ameaçadas de extinção e para a segurança hídrica do Estado.