Sobre neurociências em Natal 7

O CNPq acaba de enviar ao jornal as respostas a três perguntas enviadas por e-mail à Assessoria de Comunicação do órgão ontem à noite, referentes à composição e ao status operacional do Comitê Gestor do INCT de Interface Cérebro-Máquina (Incemaq), coordenado pelo Prof. Miguel Nicolelis — tema de uma carta publicada por sete de seus ex-membros no último fim de semana. Abaixo, as respostas do CNPq, copiadas na íntegra:

Estado: É correto dizer que o CNPq “autorizou expressamente” a remoção dos pesquisadores Antônio Carlos Roque da Silva Filho (USP-RP), Cláudia Domingues Vargas (UFRJ), Dráulio Barros de Araújo (UFRN), Márcio Flávio Dutra Moraes (UFMG), Mauro Copelli Lopes da Silva (UFPE), Reynaldo Daniel Pinto (USP-SC) e Sidarta Ribeiro (UFRN), do Comitê Gestor do Incemaq, como afirma a resposta do Dr. Romulo Fuentes à carta postada por estes mesmos pesquisadores citados no blog da SBNEC?

CNPq: O Comitê de Coordenação do Programa INCT autorizou a continuidade do projeto sob a coordenação do Dr. Miguel Nicolelis e, diante do rompimento de alguns pesquisadores com o coordenador, solicitou providências para a recomposição do Comitê Gestor do INCT.

Estado: Quem são os pesquisadores que compõem atualmente o Comitê Gestor do Incemaq e quais são as instituições que integram o instituto?

CNPq: A indicação e manutenção do funcionamento do Comitê Gestor é uma das responsabilidades de cada coordenador de INCT. O contato do CNPq é realizado com o coordenador do projeto, que é o responsável pela equipe de pesquisadores. Atualmente, o Comitê Gestor do INCEMAq é formado pelos seguintes pesquisadores:

Miguel Nicolelis, MD, PhD – AASDAP/IINN-ELS

Manoel Jacobsen, MD, PhD – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Rômulo Fuentes, PhD – AASDAP/IINN-ELS

Edgar Morya, PhD – AASDAP/IINN-ELS

Hougelle Simplicio Gomes Pereira, MD, PhD – Universidade Estadual do RN

Em relação as instituições que atualmente integram o INCT, favor entrar em contato com a equipe do INCEMAq, que possui esta informação.

Estado: Quem fez e quando foi realizada exatamente esta visita técnica ao Incemaq? É possível receber uma cópia do relatório desta visita técnica, que subsidiou a continuidade do projeto e da coordenadoria do Prof. Nicolelis sobre ele?

CNPq: Frente à situação de cisão da equipe do INCEMAQ, o Comitê Gestor do programa INCT determinou a realização de uma visita técnica a este INCT para avaliar suas condições científicas e operacionais. A visita técnica foi realizada, no dia 03 de maio de 2012, nas unidades de Natal e Macaíba por comissão de consultores indicados pelo Comitê de Coordenação do Programa INCT, incluindo um Diretor do CNPq, um membro do Comitê de Coordenação e um especialista externo. Os consultores concluíram o seguinte:

“Pelo que nos foi mostrado e pelas entrevistas que fizemos in loco julgamos que o INCEMAQ está cumprindo seus objetivos iniciais e deve continuar a ser apoiado. O INCT Cérebro-Máquina atende plenamente os objetivos propostos para os INCTs e, recomendamos que o seu apoio seja rapidamente reativado “ad referendum” da comissão nacional.”