TAPETES VOADORES 2

Abaixo, um vídeo com imagens submarinas que fiz da raia-manta na qual foi colocado o transmissor via satélite (Tag 5) do projeto Mantas do Brasil, em mergulho com a equipe do Instituto Laje Viva, no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Mergulho que serviu de base a reportagem publicada ontem no Estadão e copiada nos meus dois posts anteriores.

O vídeo tem momentos diferentes, mas em todos eles é o mesmo animal que aparece. A manta “desfilou” três vezes na minha frente. Vale ressaltar que, apesar do tamanho, é um animal totalmente inofensivo. Não tem ferrão e só se alimenta de plâncton. É também muito curioso … notem como ele olha para mim tanto quanto eu olho para ele. Incrível!

Não é a primeira vez que tive o privilégio de mergulhar com esses animais. Vi muitos deles também na Indonésia, no ano passado. Vejam o post que escrevi na ocasião, também com vídeo, chamado Tapetes Voadores.

Abraços a todos.