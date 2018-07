Tempestade solar a caminho

Previsão do tempo espacial para o fim de semana: Alta probabilidade de céu decorado com auroras nas regiões dos pólos, por conta de uma erupção solar ocorrida no dia 11 (ponto mais brilhante na foto), seguida de uma ejeção de massa coronal que deve atingir a Terra entre hoje e amanhã. Imagine só!

Foto: Sol visto no espectro do ultravioleta extremo. Image Credit: NASA Solar Dynamics Observatory, via Astronomy Picture of the Day

Para ver um vídeo da ejeção de massa coronal e saber mais sobre as interações “climáticas” entre o Sol e a Terra: http://spaceweather.com/