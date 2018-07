OBRAS DE ARTE DA NATUREZA

Falando em biodiversidade de novo, vale muito a pena dar uma olhada no site dos finalistas do tradicional prêmio de fotografia da natureza promovido anualmente pela BBC e pelo Museu de História Natural de Londres (Wildlife Photographer of the Year Competition).

Neste link é possível ver um slide show com fotos espetaculares.

E aqui você pode ver fotos premiadas nos anos anteriores, como a deste pássaro africano.

Acho que a única coisa mais impressionante do que as fotos do Hubble (sobre as quais já escrevi abaixo) são as fotos do nosso próprio planeta. As do espaço nos mostram o quanto é grande o nosso universo, como nós somos pequenos diante dele, e como é grande também a possibilidade de haver vida em outros planetas por aí. As da Terra nos mostram como é rica e magnífica a variedade de outras formas de vida com as quais dividimos este singelo e insignificante planetinha.

Não importa se você é um evolucionista ou um criacionista, é impossível (eu acho) olhar para essas imagens e não se impressionar com a beleza desses animais. São verdadeiras obras de arte (tanto os bichos quanto as fotos), apesar de não serem valorizadas como tal.

Se fosse Picasso que tivesse pintado esse passarinho acima, talvez não fosse tão difícil levantar dinheiro para a conservação da vida “selvagem” (que de selvagem não tem nada….. os bichos estão lá vivendo a vida deles como sempre fizeram…. nós é que criamos hábitos esquisitos de morar em apartamentos e coisas do tipo, e por isso nos dizemos “civilizados”).

abraços