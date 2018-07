Tombamento da Serra da Mantiqueira entra na pauta do Condephaat

Herton Escobar / O Estado de S. Paulo

A proposta de abertura de um processo para tombamento da Serra da Mantiqueira como patrimônio ambiental do Estado de São Paulo está próxima de ser votada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) do Estado. O tema foi colocado em pauta numa reunião de hoje (dia 7) do conselho, mas houve um pedido de vistas por parte da conselheira Matilde da Costa, representante da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), que agora terá mais um mês para avaliar o projeto.

” (A conselheira) terá 30 dias para analisar o documento, que posteriormente voltará à pauta do Conselho para deliberação. Para a elaboração de seu voto, (ela) contará com o apoio de outros membros do conselho, nomeados durante a sessão e com diretrizes para reflexão”, informou o Condephaat. Os outros conselheiros que participação da avaliação são: José Pedro de Oliveira Costa; Sueli Ângelo Furlan; Carlos A. Mattei Faggin e Maria Cristina Mineiro Scatamacchia.

Uma lista completa dos conselheiros e suas instituições está disponível neste link: http://migre.me/iGtsK

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da SMA informou que: “O motivo do pedido de vistas é para analisar de maneira abrangente, junto com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e outros conselheiros, para saber se é o tombamento, do todo ou parte, o mais indicado para a conservação da Serra da Mantiqueira.”

A Serra da Mantiqueira é considerada pelo projeto Biota Fapesp como uma área prioritária para conservação, e foi recentemente apontada num estudo internacional — publicado em novembro de 2013 na revista Science (http://migre.me/iGu8s) — como um dos 78 locais (4 deles no Brasil) “insubstituíveis”, de maior importância para a preservação da biodiversidade global de mamíferos, aves e anfíbios. (Os outros três pontos no Brasil são: a Serra do Mar, também na Mata Atlântica; e o Vale de Javari e o Alto Rio Negro, na Amazônia.)

Além disso, a região é um dos principais destinos de ecoturismo de montanha no Estado de São Paulo e também no Brasil.

Uma petição online a favor do tombamento já arrecadou quase 5 mil assinaturas no site Avaaz, com o apoio de dignatários como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para mais informações sobre a proposta de tombamento, clique aqui: http://migre.me/iGubl

O tema será debatido nesta quarta-feira (dia 9) no Instituto de Estudos Avançados da USP, com a presença de Fabio Feldmann e José Goldemberg: http://migre.me/iGuiX

Leia também no blog: Cientistas pedem proteção para a Serra da Mantiqueira

…

Gostou? Compartilhe! Siga o blog no Twitter: @hertonescobar; e Facebook: http://goo.gl/3wio5m