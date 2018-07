Update no caso Rui Curi: mais um trabalho retratado

Dando sequência à cobertura do caso das denúncias de fraude científica envolvendo o professor Rui Curi, diretor da Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo:

O site Retraction Watch informou hoje que mais um trabalho do prof. Curi envolvido nas denúncias foi retratado, desta vez pela revista Journal of Endocrinology. O trabalho já havia recebido uma correção (“errata”), mas a revista considerou que as explicações fornecidas pelos autores “não podiam ser substanciadas” e, portanto, optou por retratar (cancelar completamente) o artigo — que, com isso, deixa de ter validade científica. O post do Retraction Watch está disponível aqui, e a nota de retratação da revista aqui.

Para mais informações, veja os posts anteriores do blog sobre o assunto.

Este é o segundo paper retratado pelo prof. Curi e co-autores. O primeiro foi em janeiro, no

Documento Journal of Lipid Research. Denúncias de fraude relacionadas a alguns trabalhos de Curi e colaboradores estão sendo investigadas desde janeiro pela Comissão de Integridade na Atividade Científica PDF

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por uma comissão ligada à reitoria da Universidade de São Paulo. Ambas solicitaram, recentemente, uma avaliação técnica de especialistas externos às instituições, para balizar o veredicto sobre a existência ou não das fraudes.

Para mais informações, veja reportagem que publiquei recentemente sobre a preocupação global com o aumento do número de fraudes na ciência.

Numa notícia relacionada, o grupo Nature anunciou na semana passada que vai instituir, a partir de maio, uma nova política de revisão e publicação de trabalhos em suas revistas, com o objetivo de garantir a replicabilidade dos resultados apresentados nos trabalhos (e, consequentemente, o risco de publicação de trabalhos mal feitos, exageros, manipulações e outros tipos de fraudes).

Diz a Nature:

“From next month, Nature and the Nature research journals will introduce editorial measures to address the problem by improving the consistency and quality of reporting in life-sciences articles. To ease the interpretation and improve the reliability of published results we will more systematically ensure that key methodological details are reported, and we will give more space to methods sections. We will examine statistics more closely and encourage authors to be transparent, for example by including their raw data.” (A íntegra do anúncio pode ser lida aqui: Reducing our irreproducibility)

Entender a lógica é fácil: A ciência é universal, tem de funcionar da mesma forma em qualquer lugar. Se um laboratório publica um resultado que outros, seguindo os mesmos passos, não conseguem replicar, alguma coisa está errada.